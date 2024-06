Eredivisie: Lizenzentzug für Traditionsklub Vitesse Arnheim

Der niederländische Fußballverband KNVB hat dem Eredivisie-Absteiger Vitesse Arnheim die Profi-Lizenz entzogen. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Damit droht dem Traditionsklub nach dem ersten Abstieg aus der höchsten Spielklasse seit über 40 Jahren im April nun sogar der komplette Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit. Vitesse hofft noch auf die Berufung und einen Investor.

Begründet wurde die Entscheidung des Lizenzausschusses mit dem Fehlen eines Bankkontos sowie eines Wirtschaftsprüfers und der Tatsache, dass kein ausgeglichener Haushalt fristgerecht vorgelegt werden konnte. "Wir haben die Entscheidung so erwartet. Wir waren nicht in der Lage, die notwendigen Informationen rechtzeitig zu liefern", sagte Interimsgeschäftsführer Edwin Reijntjes: "Wie dem KNVB angekündigt, werden wir sofort Berufung einlegen."

Arnheim nach Verstößen 18 Punkte abgezogen

Bereits Mitte April wurden dem finanziell gebeutelten Klub aus dem Geldernland wegen massiven Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen in der Liga 18 Punkte abgezogen - es war die härteste Strafe im niederländischen Fußball und gleichbedeutend mit dem sicheren Abstieg in die Eerste Divisie. Nun fehlt dem Pokalsieger von 2017 wohl selbst das Budget für die Zweitklassigkeit.

Fans sammeln über eine Million Euro für den Klub

An der Berufung und einem weichen Fall in Liga zwei soll nun laut Reijntjes schnellstmöglich gearbeitet werden. Es sei ein „fantastischer Unternehmer“ aus der Region gefunden worden, der „Sympathien für den Verein hat und die Vergangenheit“ mit dem Klub aufarbeiten wolle. „Hoffentlich erhalten wir dann in einigen Wochen eine gute Nachricht vom Genehmigungs- und Berufungsausschuss, und wir können endlich weitermachen“, so Reijntjes in der Klub-Mitteilung.