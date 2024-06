Klinsmann: "Habe schon noch Lust weiterzumachen"

Er werde sich in den kommenden Wochen "ganz gespannt die Europameisterschaft und die Copa America in den USA anschauen. Vielleicht tut sich danach etwas auf - Richtung Weltmeisterschaft 2026 in den USA", sagte Klinsmann, der in Kalifornien lebt. Der Job bei einer Nationalmannschaft würde ihn "sehr interessieren. Und wenn nicht? Dann vielleicht auch noch einmal einen Verein."