Mbappe eingewechselt: Torlose EM-Generalprobe von Frankreich

Die französische Nationalmannschaft hat ohne Starstürmer Kylian Mbappe in der Startformation bei ihrer EM-Generalprobe gepatzt. In Bordeaux kam das Team von Trainer Didier Deschamps gegen die von Bayern-Star Alphonso Davies angeführten Kanadier nicht über ein 0:0 hinaus.

Angeschlagener Mbappe wird eingewechselt

Dies war auch möglich, weil der eigentliche Kapitän Mbappe auf der Bank Platz nahm. Der Neuzugang von Real Madrid wurde erst in der 74. Minute eingewechselt. Mbappe hatte sich in der Partie am vergangenen Mittwoch gegen Luxemburg (3:0) am Knie verletzt und während der Trainingswoche auch über Rückenprobleme geklagt.