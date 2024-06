Tragödie um Nationaltorhüter! Große Trauer beim FC Millwall und in Montenegro

Große Trauer in Montenegro und beim FC Millwall! Der Nationaltorhüter Matija Sarkic, der beim englischen Zweitligisten spielte, ist verstorben - und das mit nur 26 Jahren.

Große Trauer in Montenegro und beim FC Millwall! Der Nationaltorhüter Matija Sarkic, der beim englischen Zweitligisten spielte, ist verstorben - und das mit nur 26 Jahren.

Am 5. Juni stand Matija Sarkic noch im Tor von Montenegros Nationalmannschaft und hielt bei der 0:2-Niederlage gegen Belgien, was zu halten war.

In der darauffolgenden Nacht ging es Sarkic so schlecht, dass seine Freunde einen Krankenwagen riefen. Jedoch konnten ihm auch die Ärzte nicht mehr helfen, er verstarb am frühen Morgen des 15. Juni.