Wales entlässt Nationaltrainer Page

Der walisische Nationaltrainer Robert Page wurde nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse entlassen. Dies gab der walisische Fußballverband (FAW) am Freitag bekannt: "Ich möchte Rob für seine Arbeit beim Verband in den letzten sieben Jahren danken, zunächst in der U21 und dann in der Rolle des Cheftrainers", sagte der walisische Fußball-Chef Dave Adams. Die Nachfolge ist noch offen.