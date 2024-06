Chelsea-Abgang: Ziyech wechselt fest zu Galatasaray

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Hakim Ziyech wechselt fest vom englischen Spitzenklub FC Chelsea zu Galatasaray Istanbul. In der Türkei hatte Ziyech bereits in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis gespielt, nun nutzte Galatasaray eine Kaufoption, um den Offensivspieler an sich zu binden.