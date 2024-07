Bizarre Elfmeterentscheidung in Brasilien

In Brasiliens erster Liga ist es am Samstag zu einer absolut bizarren Elfmeterentscheidung gekommen.

Kurioser Elfmeter entscheidet Spiel

Was passiert war? In der 85. Minute erhielt Flamengo-Spieler Cebolinha einen schönen Pass am Rande des gegnerischen Strafraums. Der Weg zum Tor war frei, die Schussposition gut. Doch kurz zuvor flog aus dem Nichts ein zweiter Ball aus der Richtung des Criciuma-Tors unbeobachtet auf das Spielfeld und blieb im Strafraum liegen.