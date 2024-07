Finalissima: Wiedersehen zwischen Messi und Yamal?

Besonderes Wiedersehen zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal? Nach den Triumphen von Argentinien und Spanien bei ihren jeweiligen Kontinentalmeisterschaften könnten die beiden Starspieler im kommenden Jahr im Finalissima aufeinander treffen. Das Duell zwischen dem Südamerika-Champion und dem Europameister wird am 1. Juni 2025 ausgetragen.

Spanien hatte sich am Sonntag im Endspiel von Berlin 2:1 gegen England durchgesetzt. Argentinien rang knapp sieben Stunden später in einem chaotischen Copa-America-Finale in Miami Kolumbien mit 1:0 nach Verlängerung nieder. Yamal hatte sich schon im Vorfeld ein Duell mit Messi gewünscht.