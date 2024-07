Mit 14 Jahren: Sullivan jüngster Spieler der MLS-Historie

Ein Teenager mit deutschen Wurzeln brach einen 20 Jahre alten Rekord in den USA - und hat bereits eine Zukunft bei ManCity vor Augen.

Er ist sogar noch jünger als EM-Shootingstar Lamine Yamal, sein Weg zum Weltklub Manchester City ist bereits vorgezeichnet - und nun hat Teenager Cavan Sullivan auch noch mit einem Altersrekord für Aufsehen gesorgt. Mit 14 Jahren und 293 Tagen debütierte der US-Amerikaner am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga MLS und löste damit Landsmann Freddy Adu als jüngsten Spieler der Ligahistorie ab.

"Ich habe immer von diesem Tag geträumt", sagte Sullivan, in Philadelphia geborener Sohn einer deutschen Mutter: "Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, als ich zur Einwechslung lief. Die Fans meinen Namen rufen zu hören, war surreal." Den Rekord zu haben, sei "sehr cool".

Im Ligaspiel seiner Philadelphia Union, Klub des deutschen Sportdirektors Ernst Tanner, gegen New England Revolution (5:1) am Mittwoch (Ortszeit) war Mittelfeldspieler Sullivan in der 85. Minute eingewechselt worden und brach damit Adus 20 Jahre alte Bestmarke.