Nach vier Jahren Chelsea: Leupolz wechselt zu Real

Die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz verlässt nach vier Jahren und neun Titeln den FC Chelsea und wechselt zu Real Madrid. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Leupolz war 2020 vom FC Bayern nach London gekommen und gewann dort unter anderem vier englische Meisterschaften in Folge. Zur Ablösesumme und der Vertragslaufzeit in Madrid wurden keine Angaben gemacht.