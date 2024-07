Pele wird in Brasilien mit Gedenktag geehrt

Der "König-Pele-Tag" wird am 19. November begangen - jenem Tag, an dem der Stürmer 1969 im Maracana-Stadion das 1000. Tor seiner Karriere erzielte.

Brasilien ehrt seine Fußballlegende Pele künftig mit einem eigenen Gedenktag. Der "König-Pele-Tag" wird am 19. November begangen - jenem Tag, an dem der Stürmer 1969 im Maracana-Stadion das 1000. Tor seiner Karriere erzielte. Das gab die Regierung des südamerikanischen Landes am Dienstag bekannt, der entsprechende Erlass wurde von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva unterzeichnet.