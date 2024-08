Benfica trennt sich von Trainer Roger Schmidt

Roger Schmidt ist nicht mehr Trainer von Benfica Lissabon. Wie der portugiesische Fußball-Rekordmeister am Samstag mitteilte, sei der Vertrag „mit sofortiger Wirkung“ beendet worden. Am Freitagabend hatte Benfica, in der Champions League am 6. November Gegner von Bayern München, im vierten Saisonspiel nur ein 1:1 beim FC Moreirense erreicht.