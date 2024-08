Chile: Nationaltorwart Bravo beendet Karriere

Der langjährige chilenische Nationaltorhüter Claudio Bravo beendet seine aktive Fußballkarriere. Das gab der 41-Jährige in einem Video bei Instagram bekannt. Bravo bestritt 150 Spiele für Chile, bei den Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und vier Jahre später in Brasilien führte er sein Land jeweils als Kapitän an.