DFB-Star Havertz trifft gegen Liverpool

DFB-Star Kai Havertz weilt mit dem FC Arsenal in den USA. Im Testspiel gegen den FC Liverpool gelingt ihm ein Tor - die Gunners verlieren dennoch.

Die Gunners weilen aktuell in den USA, um ihr Trainingslager zu absolvieren. Der Kracher der beiden Top-Teams aus der Premier League fand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) in Philadelphia statt.