Fußball: Saudis kaufen sich in WM-Region 2026 ein

Saudi-Arabien hat sich weniger als zwei Jahre vor der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nun auch ins wachsende Fußball-Geschäft der Gastgeber-Region eingekauft. Der saudische Staatsfonds PIF und der Kontinentalverband CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) gaben am Donnerstag die Vereinbarung einer umfangreichen und mutmaßlich mehrere Millionen Dollar schweren Zusammenarbeit bekannt.

"Unser gemeinsames Ziel ist die Förderung des Fußballs in allen 41 CONCACAF-Mitgliedsverbänden", ließen die beiden Seiten in einer Mitteilung verlauten. "Wir freuen uns über den Beginn unserer Partnerschaft mit der CONCACAF, die als Organisation mit allen ihren Mitgliedern an der Schwelle zu einer aufregenden Phase steht", erklärte PIF-Boss Mohammed Al Sayyad außerdem.