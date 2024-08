Internationaler Fußball: Fußball-Ikone schon wieder entlassen!

Auch dieses Kapitel endete schnell! Andrea Pirlo ist nicht mehr länger Cheftrainer des italienischen Klubs Sampdoria Genua, das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Pirlo startete mit dem Zweitligisten schlecht in die neue Saison und muss nach nur drei Spielen und einem Punkt gehen. Sein gesamtes Trainerteam um Roberto Baronio verlässt den Klub ebenso.

Sampdoria Genua stieg in der Saison 2022/23 als Letzter in die Serie B ab. Pirlo, der unter anderem 2006 Weltmeister mit der italienischen Nationalmannschaft wurde, übernahm den Klub zur Saison 2023/24 als Cheftrainer und verpasste den Wiederaufstieg. Nun zog der Klub nach drei Spielen in der neuen Saison die Reißleine.