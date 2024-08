Medien: Argentinier Pochettino neuer US-Nationalcoach

Der Argentinier Mauricio Pochettino soll Co-Gastgeber USA offenbar als Nationaltrainer zur Fußball-WM 2026 führen. Übereinstimmenden Angaben des Fachmagazins The Athletic und des Sportsenders ESPN zufolge haben sich der Starcoach und der US-Verband, der in zwei Jahren das WM-Turnier zusammen mit den Nachbarn Mexiko und Kanada ausrichtet, auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Ein entsprechender Vertrag jedoch soll demnach erst nach Auflösung von Pochettinos Kontrakt mit seinem letzten Arbeitgeber FC Chelsea unterschrieben werden können.

Beim US-Team würde Pochettino die Nachfolge von Gregg Berhalter antreten. Der frühere Deutschland-Legionär (Energie Cottbus und 1860 München) hatte Mitte vergangenen Monats seinen Posten nach insgesamt rund sechsjähriger Amtszeit räumen müssen, nachdem die USA bei der Copa America als erster Gastgeber des weltweit ältesten Nationen-Turniers bereits in der Vorrunden ausgeschieden waren. Im Falle seiner endgültigen Verpflichtung würde Pochettino sein Debüt auf der US-Bank am 7. September (Samstag) in Kansas im Testduell der künftigen WM-Gastgeber mit Kanada feiern.