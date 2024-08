Nigerias Verband: Labbadia-Deal an Steuerfrage gescheitert

Nun ist es offiziell: Bruno Labbadia wird doch nicht neuer Trainer der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Verband NFF teilte in einem kuriosen Statement mit, dass die Vertragsgespräche an den „strengen“ Steuergesetzen in Deutschland gescheitert seien. Zuvor hatte der kicker bereits am Freitag berichtet, Labbadia habe sich gegen das Angebot entschieden.