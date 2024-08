Polizeistreik: Topspiel Feyenoord gegen Ajax abgesagt

Kritik vom niederländischen Verband

Die Topklubs Feyenoord und Ajax sind seit Jahrzehnten Rivalen, immer wieder war es in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen beider Fanlager gekommen. „Die Sicherheit der Spieler und des Publikums kann ohne Polizei nicht ausreichend gewährleistet werden“, sagte Aboutaleb in einem Statement an die Nachrichtenagentur AFP.