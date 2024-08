Reus beim Debüt gleich der Matchwinner

Reus, der erst zehn Tage zuvor formell seinen Vertrag beim Klub aus dem Süden von Los Angeles unterschrieben hatte, gab sich nach dem Spiel erwartungsgemäß bescheiden. "Es geht nicht um mich, es geht darum, dass die Mannschaft so weitermacht. Wir wollen am Ende der Saison Champion sein, also sollten wir Spiel für Spiel schauen."

Der Rekordmeister aus Los Angeles steht in der MLS an der Spitze der Western Conference. Sieben Spiele bleiben noch bis zum Beginn der Play-offs. „Es ist zehn Jahre her, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben“, hatte Reus schon bei seiner ersten Pressekonferenz in Los Angeles gesagt und betont: „Also ist die Zeit jetzt reif.“