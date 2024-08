"Shaq-Effekt" erfasst eine ganze Stadt: Ex-Bayern-Star feiert umjubeltes Comeback

Fast hätte Xherdan Shaqiri seiner gefeierten Rückkehr zum FC Basel noch eine besonders kitschige Note hinzugefügt. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der 66. Minute holte Shaqiri an der Strafraumkante einen Freistoß raus – eine Situation wie gemalt für ein Traum-Comeback.

Doch der Torhüter von Yverdon-Sport fischte den Schlenzer von Shaqiri mit einer Parade gerade noch aus dem Eck. „Weiß Paul Bernardoni eigentlich, was für eine unerhörte Frechheit er sich da geleistet hat?“, fragte der Tagesanzeiger mit ironisch überhöhter Empörung in Richtung des Keepers.

Der verhinderte Torschütze trug es mit Fassung. „Das wäre natürlich super gewesen, wenn der reingegangen wäre“, sagte Shaqiri bei blue Sport mit einem Lächeln. Auch ohne ein Tor ist der Hype um die Heimkehr des verlorenen Sohnes nach Basel riesig. Die Stadt am Rheinknie wurde regelrecht von einer Euphoriewelle erfasst.

Shaqiri-Rückkehr nach Basel löst Fan-Ansturm aus

Über 30.000 Zuschauer strömten am Sonntag ins „Joggeli“, wie sie den St. Jakob-Park liebevoll nennen. In der Vorsaison wurde diese Marke selbst beim prestigeträchtigen Klassiker gegen den FC Zürich nicht geknackt.

Zum Vergleich: Das erste Heimspiel gegen den FC Lugano in dieser Saison wollten keine 20.000 Fans im Stadion sehen. Nun wurde im Vorfeld der Partie gegen Yverdon der Run auf die Tickets so groß, dass sogar nachträglich der Oberrang geöffnet wurde.

Shaqiri-Trikot aktuell vergriffen

Sein Trikot mit der Nummer 10 war in Rekordzeit vergriffen, laut Medienberichten wurden seit seiner Rückkehr vor anderthalb Wochen 4.500 Shaqiri-Trikots verkauft. Um die weiterhin vorhandene Nachfrage zu stillen, muss erst wieder nachproduziert werden.

Viele Fans haben am Sonntag ohnehin lieber die alten FCB-Trikots mit Shaqiri-Flock aus dem Schrank geholt. Dass der Rückkehrer gegen Yverdon dann zunächst nur auf der Bank saß, tat der Begeisterung keinen Abbruch. Auch so wurde jeder seiner Schritte bejubelt, jedes Winken ins Publikum frenetisch erwidert. Viele junge Fans hatten Plakate für ihr Idol gemalt. Und in der 66. Minute gab es Standing Ovations bei seiner Einwechslung.