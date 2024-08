Tedescos Dauerstreit endet mit einem Knall!

Streit eskalierte im Sommer 2023

In den beiden kommenden Nations-League-Spielen gegen Israel (6. September) und in Frankreich (9. September) dürfte Tedesco schon auf Bewährung spielen. Und klar scheint auch: Sollte der deutsch-italienische Coach in der näheren Zukunft seinen Stuhl räumen, könnte sein Gegenspieler wieder in die Nationalelf zurückkehren - einen endgültigen Rückzug konnte man in Courtois‘ Statement jedenfalls nicht lesen.