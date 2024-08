Transfer: Nächste Reus-Station jetzt offiziell!

Marco Reus findet einen neuen Klub und wechselt zu Los Angeles Galaxy in die MLS. Der Ex-Dortmunder erhält in Kalifornien einen Vertrag bis Dezember 2026.

Marco Reus findet einen neuen Klub und wechselt zu Los Angeles Galaxy in die MLS. Der Ex-Dortmunder erhält in Kalifornien einen Vertrag bis Dezember 2026.

Lange Zeit wurde bereits über Marco Reus‘ Zukunft spekuliert, nun herrscht Gewissheit! Marco Reus schließt sich Los Angeles Galaxy in der US-amerikanischen MLS an, darüber hatte bereits ESPN berichtet.

Der 35-Jährige, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund im Sommer auslief, unterschreibt in Kalifornien einen Vertrag bis Dezember 2026. Der BVB wünschte seinem ehemaligen Kapitän alles Gute und kommentierte den Wechsel mit „Marco goes to Hollywood“ (deutsch: Marco geht nach Hollywood).

LA Galaxy derzeit Spitzenreiter

Der Rekordmeister aus Los Angeles steht derzeit an der Spitze der Western Conference. In der MLS würde Reus mitten in der Saison dazustoßen. Anders als in den europäischen Top-Fußballligen läuft die Saison dort von Februar bis Dezember.