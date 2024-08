Vor 900. Tor: Ronaldo macht irre Ansage

Sein nächstes Tor wird das 900. in seiner Karriere sein, doch Cristiano Ronaldo will noch so lange weiterspielen, bis er weitere 100 Treffer erzielt hat. „Ich will 1000 Tore erreichen“, sagte er in einem Interview mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler Rio Ferdinand, das er auf seinem neuen Kanal bei YouTube veröffentlichte. „Falls ich mich nicht verletzte, ist das für mich das Wichtigste.“