Australischer Fußballnationaltrainer Arnold zurückgetreten

Nach dem Fehlstart in die dritte asiatische Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft zieht der Coach der Socceroos Konsequenzen.

Der australische Fußballnationaltrainer Graham Arnold ist in der entscheidenden Qualifikationsphase zur WM 2026 zurückgetreten. Dies teilte der Verband Football Australia am Freitagmorgen mit. "Nach reiflicher Überlegung glaube ich, dass es Zeit für eine neue Führung ist, um das Team nach vorne zu bringen", sagte Arnold. Der 61-Jährige hatte das Amt im Juli 2018 übernommen und die Socceroos 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar ins Achtelfinale geführt.