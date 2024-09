DFB-Coach fliegt sogar ein: Schult fordert Berger in den USA

Deutsches Duell beim Topspiel in den USA: Almuth Schult trifft mit KC Current auf Ann-Katrin Berger und Gotham FC.

Das heiße deutsche Duell im fernen Kansas hat der neue Bundestrainer Christian Wück natürlich auf dem Schirm. Wenn Almuth Schult und Ann-Katrin Berger am Samstag (19.00 Uhr) in der US-Profiliga NWSL aufeinandertreffen, schaut daher sein Torwarttrainer Michael Fuchs auf der Tribüne mit Argusaugen zu.

Beim Showdown der deutschen Torhüterinnen könnte Schult also auch für ein Comeback in der DFB-Auswahl punkten. "Grundsätzlich würde es mich natürlich wie all die Male zuvor mit Stolz erfüllen, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein", sagte die 33-Jährige, die mit KC Current den Meister Gotham FC um Deutschlands Fußballerin des Jahres empfängt, der Sportschau.