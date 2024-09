Diagnose da: Ter Stegen fällt monatelang aus

Der deutsche Nationaltorhüter hat sich die Patellasehne gerissen und soll noch am Montag operiert werden.

Drama um Marc-Andre ter Stegen: Der deutsche Nationaltorhüter hat sich die Patellasehne des rechten Knies gerissen und fällt damit wohl für den Rest der Saison aus. Noch am Montagnachmittag sollte ter Stegen am Knie operiert werden, wie sein Klub FC Barcelona bekannt gab. Sobald die Operation beendet sei, werde es weitere Informationen geben, so Barca weiter.