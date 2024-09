Ex-BVB-Trainer landet Coup in der Schweiz

In der Schweizer Super League gelingt dem früheren Augsburg-Coach Enrico Maaßen ein Prestigeerfolg. Beim klaren Sieg gegen den Tabellenführer trifft auch ein Ex-Bayern-Spieler.

Mit dem deutschen Cheftrainer Enrico Maaßen an der Seitenlinie hat der FC St. Gallen in der Schweizer Super League den Spitzenreiter FC Zürich am Dienstagabend entzaubert.