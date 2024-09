Flick und Barcelona müssen wochenlang auf Olmo verzichten

Die Top-Spiele Ende Oktober sind für den Dribbelkünstler aber wohl nicht in Gefahr.

Eine Oberschenkelverletzung bremst Fußball-Europameister Dani Olmo beim FC Barcelona aus. Wie der spanische Tabellenführer am Montag mitteilte, fällt der Neuzugang aus Leipzig „vier bis fünf Wochen“ aus. Der Mittelfeldspieler hatte sich am Sonntag beim 4:1-Erfolg beim FC Girona am rechten Oberschenkel verletzt. Zuvor erzielte der ehemalige Leipziger sehenswert das 3:0.