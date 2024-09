"Stabiler Zustand": Otto Addo in Autounfall verwickelt

Der langjährige Bundesliga-Profi befindet sich laut Verband in einem „stabilen Zustand“.

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo ist am Sonntag in einen Autounfall verwickelt worden. Der langjährige Bundesliga-Profi sowie Co-Trainer John Paintsil und Torwarttrainer Fatawu Dauda, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, seien in einem „stabilen Zustand“, teilte der ghanaische Verband GFA mit.