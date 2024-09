Held der "Notti magiche": Schillaci mit 59 Jahren gestorben

Italiens WM-Held Salvatore „Toto“ Schillaci ist am Mittwoch im Alter von 59 Jahren in einem Krankenhaus in Palermo gestorben. Das teilte sein ehemaliger Fußballklub Inter Mailand mit. Der Zustand des gebürtigen Sizilianers, der an Darmkrebs erkrankt war, hatte sich in den vergangenen Tagen verschlechtert.