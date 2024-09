"Kannibalisierung": FIFPro kritisiert Belastung im Fußball

Der am Donnerstag veröffentlichte Report stellt unter anderem die zuletzt zugenommene Anzahl an Partien etwa in der Champions League oder der Klubweltmeisterschaft in Frage. Laut der Gewerkschaft würden die Fußballverbände ihrer Sorgfaltspflicht mit Blick auf die Gesundheit der Spieler nicht nachkommen. Ausreichende Pausen zwischen Wettbewerbseinsätzen würden häufig fehlen.