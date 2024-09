Medien: Hummels unterzieht sich Medizincheck in Rom

Ex-BVB-Star Mats Hummels soll nun doch im Anflug auf die AS Rom sein. Ein italienisches Medium und zwei Transfer-Experten wollen bereits Einzelheiten wissen.

Ist es tatsächlich die finale Kehrtwende? Geht die Saga um Mats Hummels nun wirklich zu Ende? Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll ein Wechsel zur AS Rom nun doch in Kürze finalisiert werden und es schon bald zu einer endgültigen Einigung kommen, nachdem ein Deal zwischen dem ehemaligen Starspieler von Borussia Dortmund mit den Giallorossi zunächst offenbar bereits geplatzt war.

Demnach ist für den heutigen Mittwoch ein Medizincheck für den 35-Jährigen vorgesehen. Zuvor soll Hummels bereits ein neues verbessertes Angebot im Gehaltspoker unterbreitet worden sein. Auch der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio schrieb auf X von Verhandlungen in einem „fortgeschrittenen Stadium“.

Nach Informationen der Corriere dello Sport soll Hummels im Anschluss an den Medizincheck bei dem Traditionsklub der Serie A einen Einjahresvertrag unterschreiben, der automatisch um eine weitere Saison verlängert werden kann, wenn der Defensivmann bei mindestens 50 Prozent der Spiele zum Einsatz kommt. Der Innenverteidiger soll demnach 2,5 Millionen Euro plus Boni in Rom kassieren.