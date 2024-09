Mexiko holt beide Titel bei der Obdachlosen-WM

Bei den Frauen und bei den Männern geht der Sieg in Seoul an die mexikanische Auswahl.

Bei den Frauen und bei den Männern geht der Sieg in Seoul an die mexikanische Auswahl.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen in Südkorea hat Mexiko in den Turnieren der Frauen und Männer einen Doppelsieg gefeiert. Zunächst setzten sich die Fußballerinnen des Rekordsiegers im Finale in Seoul am Samstag mit 5:2 gegen Rumänien durch, dann entschieden die Männer ein torreiches Endspiel gegen England mit 6:5 für sich. Bronze holten sich die Frauen aus Polen sowie die Männer aus Litauen.