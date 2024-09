Mourinho sieht Gelb für verrückten Laptop-Protest

Mourinho war so gar nicht einverstanden mit einer Abseitsentscheidung - und stellte zum Gegenbeweis kurzerhand seinen Laptop mit den Spielbildern vor eine TV-Kamera. Vom Unparteiischen sah er dafür die Gelbe Karte.

Mourinho erklärt kuriose Aktion

Was er der Öffentlichkeit mit seiner Aktion eine knappe Viertelstunde vor Spielende habe zeigen wollen? „Kein Abseits!“, sagte Mourinho säuerlich bei beinsports über die Szene mit dem früheren Bundesliga-Star Edin Dzeko und erläuterte: „Der Linksverteidiger war in einer Position, in der Dzeko nicht abseits war. Aus unserer Sicht über die taktische Kamera war das klar.“