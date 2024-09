Perisic unterschreibt bei PSV Eindhoven

Mit den Bayern gewann der Kroate einst das Triple - weitere Titel sollen nun in der Niederlande folgen.

Der ehemalige Bundesligaprofi Ivan Perisic hat einen neuen Verein gefunden. Der seit Sommer vereinslose Kroate wechselt in die Niederlande zur PSV Eindhoven und unterschrieb beim makellosen Tabellenführer der Eredivisie einen Vertrag bis Sommer 2025. „Ivan Perisic. Spieler der großen Spiele. Triple-Gewinner. Willkommen in der Familie“, schrieb PSV am Mittwoch auf X.