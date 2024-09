Popovic übernimmt australische Fußball-Nationalmannschaft

Die Socceroos stehen nach zwei sieglosen Spielen in der Qualifikation für die WM 2026 unter Druck.

Tony Popovic ist neuer Trainer der australischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Ernennung des 51 Jahre alten ehemaligen Nationalspielers verkündete der Verband Australian Football am Montagmorgen. Am Freitag war Vorgänger Graham Arnold nach einem Fehlstart in die dritte Qualifikationsphase zur WM 2026 mit einem 0:1 gegen Bahrein und einem 0:0 gegen Indonesien zurückgetreten.