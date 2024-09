Sorgen um Italien-Legende Schillaci

Die italienische Fußball-Legende Salvatore „Toto“ Schillaci kämpft erneut mit gesundheitlichen Problemen. Der WM-Torschützenkönig von 1990 musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Sorgen um die italienische Fußball-Legende Salvatore „Totò“ Schillaci! Wie seine Familie in den sozialen Medien schrieb, musste der 59-Jährige mit gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus in Palermo eingeliefert werden.