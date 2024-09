"Stratosphärischer Benzema" liefert große Show

Karim Benzema liefert in Saudi-Arabien eine große Show ab. Der ehemalige Real-Star spielt seine Gegner schwindelig.

In einem einseitigen Spiel dominierte Al-Ittihad nach Belieben. Benzema erwischte einen Sahne-Tag und spielte die Abwehr Al-Wehdas schwindelig. Die spanische Sportzeitung sprach von einem „stratosphärischem Benzema“.

Bereits nach zwei Minuten traf der Franzose zum frühen 1:0 und eröffnete damit das Schützenfest. Nach der Pause brauchte es erneut nur wenig Zeit, bis Benzema den nächsten Treffer nachlegte. In der 46. Minute erhöhte der Stürmer zum zwischenzeitlichen 3:1. Auch die Kirsche auf der Sahnetorte sollte Benzema gehören, der in der 89. Minute sein drittes Tor nachlegte und zum 7:1 Entstand einnetzte.

Eine Gala-Vorstellung des 36-Jährigen, welche mit dem Titel als „Man of the Match“ belohnt wurde, wie Al-Ittihad auf dem clubeigenen X -Account mitteilte.

Nur einer ist besser als Benzema

Benzema traf bereits im letzten Spiel in der Saudi Pro League und schraubt sein Tore-Konto damit auf vier Treffer. Einzig Al-Hilals Stürmer Aleksandar Mitrovic steht mit sechs erzielten Toren nach drei Spielen vor Benzema. In der Tabelle thront der All-Ittihad nun an der Spitze, nachdem man alle drei Partien gewinnen konnte.