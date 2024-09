Stürmerstar Suarez kündigt Rücktritt aus Nationalteam an

Noch ein Spiel, dann zieht Uruguays Fußball-Legende Luis Suarez einen Schlussstrich unter seine Nationalmannschaftskarriere. Unter Tränen verkündete der 37-Jährige am Montag (Ortszeit) seinen Abschied aus der Celeste, für die er am Freitag beim WM-Qualifikationsspiel in Montevideo gegen Paraguay sein 143. Länderspiel bestreiten will.