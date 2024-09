Tor von Messi reicht nicht: Miami wieder nur Remis

Das Team aus Florida wartet trotz eines Tors von Lionel Messi seit drei Spielen auf einen Sieg. Der Platz in den Playoffs ist aber bereits sicher.

Fußball-Superstar Lionel Messi und Inter Miami haben ihre Sieglos-Serie in der Major League Soccer (MLS) fortgesetzt. Das Team aus Florida musste sich am Samstag (Ortszeit) mit einem 1:1 (0:0) gegen Charlotte FC zufrieden geben, für Miami war es bereits das dritte Remis in Serie.