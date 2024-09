Transfersommer sorgt für Rekorde - vor allem bei den Frauen

In der abgelaufenen Sommer-Transferperiode wechselten so viele Fußballprofis den Klub gewechselt wie nie zuvor. Vor allem bei den Frauen gibt es Bestmarken.

In der abgelaufenen Sommer-Transferperiode haben so viele Fußballprofis den Klub gewechselt wie nie zuvor. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Weltverbands FIFA hervor. Bei den Männern wurden 11.000 Spieler transferiert. Bei den Frauen waren es 1125, was einer Zunahme von 31,8 Prozent zum Vorjahr entspricht.