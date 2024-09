USA: Thommy und Co. verlieren Pokalfinale mit Kansas City

Thommy (60.) hatte nach dem Rückstand durch Olivier Giroud (53.) den zwischenzeitlichen Ausgleich für Kansas City erzielt. Omar Campos (102.) und Kei Kamara (109.) führten LA in der Verlängerung zum Sieg. Thommy, der in Deutschland unter anderem für Fortuna Düsseldorf und den VfB Stuttgart aktiv war, wurde beim Stand von 1:3 in der 112. Minute ausgewechselt.

Der vom 1. FC Köln ausgebildete Voloder spielte in der Innenverteidigung durch, der frühere Hamburger Leibold wurde in der Schlussphase der regulären Spielzeit eingewechselt. In der Liga haben die drei Deutschen mit Kansas City kurz vor Ende der regulären Saison bereits keine Chancen mehr auf eine Teilnahme an den Play-offs.