Vertrag bis nach WM 2026: Depay zieht es nach Brasilien

Der niederländische Stürmer Memphis Depay verlässt Europa und wechselt nach Brasilien. Bereits am Montag unterschrieb er einen Vertrag bis Ende 2026 beim Traditionsklub SC Corinthians aus Sao Paulo. Der 30 Jahre alte EM-Teilnehmer, der nach seinem Vertragsende Ende Juni bei Atlético Madrid vergeblich auf ein lukratives Angebot wartete, wird bereits am Mittwoch beim im Abstiegskampf steckenden Tabellen-17. erwartet.

Der Stürmer galt jahrelang als großes Versprechen, hat dieses aber bei Manchester United, beim FC Barcelona oder zuletzt in Madrid nicht einlösen können. Deutlich besser lief es mit 46 Toren in 98 Länderspielen im Oranje-Trikot. Doch für die aktuellen Duelle in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam gegen Deutschland verzichte Bondscoach Ronald Koeman auf seinen Torjäger.