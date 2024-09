Vorwürfe gegen Man City: Guardiola gibt sich cool

"Ich bin kein Richter, Erling (Haaland) ist kein Richter. Es gibt viele Richter in diesem Land oder in Spanien, aber ich werde einfach abwarten und schauen, was passiert", sagte Guardiola am Freitag. Er wisse, dass die Leute das Verfahren mit Spannung erwarteten, es werde ja "seit Jahren" darüber geredet, aber: "Jeder ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist."