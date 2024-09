Eine Ära endet mit einer Auswechslung in der 13. Minute

Alex Morgan wischte sich nach ihrer emotionalen Abschiedsrede die Tränen aus den Augen. „Was für eine Reise“, sagte die zweimalige Fußball-Weltmeisterin aus den USA im Anschluss an ihr letztes Spiel für den San Diego Wave FC aus der Profiliga NWSL ins Stadionmikro. Die 35-Jährige hatte in der Vorwoche bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist und ihre Karriere beenden wird. Nun ist Schluss.

"Es gab so viele unglaubliche Momente in meiner Karriere, aber diesen letzten Moment, den ich mit euch auf dem Feld teile, werde ich für immer in Ehren halten. Also danke ich euch aus tiefstem Herzen", so Morgan.