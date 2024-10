„Böse“: Hummels schießt gegen Real

Harte Kritik an Real Madrid! Mit bemerkenswert deutlichen Worten hat Mats Hummels zu den Turbulenzen rund um die Ballon-d‘Or-Verleihung Stellung genommen und den Sieger in den Fokus gerückt. „Rodri, was für ein Fußballer, was hat er alles gewonnen!“, schwärmte Hummels in seinem Podcast Alleine ist schwer.