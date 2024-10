Depression und Panikattacken: Morata offenbart „schlimme Zeit“

Der spanische Fußball-Europameister Alvaro Morata hat vor dem Triumph in Deutschland an einer Depression gelitten und Panikattacken gehabt. „Ich hatte eine wirklich schlimme Zeit“, sagte der Stürmer dem spanischen Radiosender Cope: „Es kam der Moment, in dem ich dachte, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, meine Schuhe zu schnüren.“