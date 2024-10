Seine Karriere hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können

In seiner Rücktrittserklärung sprach Antoine Griezmann von „unvergesslichen Momenten“. Und zu sehen waren in dem kurzen Videoclip, den der 33-Jährige am Montag in den Sozialen Medien veröffentlichte, die Highlights seiner zehnjährigen Karriere im Trikot der französischen Nationalmannschaft, die am Donnerstagabend ohne ihn in Israel antritt. Darunter auch einige Szenen von der EM 2016.