Drei Tore, zwei Vorlagen: Messi-Gala gegen Bolivien

Der Superstar glänzt in der WM-Qualifikation und hält sein Team auf Kurs. Erzrivale Brasilien feiert den zweiten Sieg in Serie.

Superstar Lionel Messi hat Weltmeister Argentinien mit einer herausragenden Vorstellung den nächsten Sieg in der Qualifikation für die WM 2026 beschert. Mit drei Toren und zwei Vorlagen führte der 37 Jahre alte Kapitän sein Team beim 6:0 (3:0) gegen das zuletzt überraschend starke Bolivien an. Nach zehn Eliminatorias-Spielen bleibt Argentinien als Tabellenführer weiter klar auf WM-Kurs.

Der bei der Copa America im Sommer unterlegene Finalist Kolumbien hält darüber hinaus weiter in der Tabelle mit Argentinien Schritt und fertigte Chile 4:0 (1:0) ab. Dagegen verlieren Uruguay durch ein 0:0 gegen Ecuador und Venezuela beim 1:2 (1:0) in Paraguay nach gutem Start in der südamerikanischen WM-Qualifikation weiter an Boden.